永和分屍案》刀具店老闆：主嫌孫武生拍完刀 吳宣就來買

2019-03-20 20:50

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今天開庭審理永和分屍案，外籍主嫌孫武生（Mayer Oren Shlomo）被控透過台籍嫌犯吳宣買刀，用以分屍，刀具店彭姓老闆出庭證稱，案發前，孫武生曾到店內拍下開山刀等物品的照片，稍晚，吳宣就來買刀，而且購刀時自言自語說：「他（指孫武生）買這些東西做什麼？」

檢方調查，孫武生見加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）賣大麻好賺，也經營起毒品生意，並請美籍嫌犯班特（Ewart Odane Bent）、台籍嫌犯吳宣與美籍嫌犯何傑生（Hobbie Jason Eugene）運毒。

檢警調查，去年5月，顏柏萊因案被警方逮捕後，有意淡出及不願分享毒品買家，孫武生因而懷疑顏柏萊成為警方線民，計畫殺害。

同年8月21日晚間，孫武生涉夥同班特，將被害者拐到永和河濱公園殺害並分屍，2人均涉犯殺人罪嫌；至於幫忙買開山刀、鏈鋸等物，還到案發地對岸把風的吳宣，及施放煙火通報、運送汽油滅證的何傑生，均被控幫助殺人罪嫌。

法院今天傳喚刀具店彭姓老闆及其子，彭男面對檢察官、吳宣律師詢問時證稱，他負責看顧店內1樓，案發前，孫武生曾到店內要求拍下刀具等照片，稍晚吳宣就來買刀，吳宣曾自言自語說：「他買這些東西做什麼？」

負責店內2樓區域的彭男長子則說，孫武生曾到店內2樓詢問磨刀石，並拍下照片；吳宣的律師陳克譽則說，依證人所述，刀具、鏈鋸等物品的用途是求生、開路，非殺人分屍，吳宣也不知孫武生買刀的用途為何。

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