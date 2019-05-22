詐騙首腦爭3.4億贓款 小弟落網稱「抖出一切」遭狙殺

2019-05-22 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕沙鹿一家茶藝館日前發生重大槍擊案，一名綽號「小香」的史姓男子遭連開26槍爆頭慘死，有周刊報導指出，事件起因並非外界認定的黑吃黑，而是兩名詐騙首腦爭奪一筆3.4億元的詐騙贓款引起，而死者史男只是其中一方的小弟，因落網後揚言要抖出一切，才被另一首腦發出狙殺令滅口。

台中18日驚爆一起恐怖份子手法公然持步槍掃射殺人案，沙鹿區中山路風大茶館兩名男子持槍闖入掃射，造成史姓男子慘死，當時還造成一對無辜夫妻中彈受傷，且行兇的兩名惡煞中，其中1人為史姓男子的兒時玩伴，也曾和史姓男子一起行騙。

今日出版的《周刊王》報導則指出，外界起初雖懷疑這起案件是「老大教訓自己小弟吞錢」，但其實是「螺絲」與「彩哥」這兩名來自兩大詐騙集團的首腦，為爭奪一筆3.4億元的詐騙贓款引起。這兩人於2017年9月間結盟行騙，從一名上海投資管理公司的張姓財務經理手上騙取到3.4億元，之後車手要提領贓款，被台中警方循線逮獲，共26人落網，其中就包含史姓男子。

由於該筆3.4億不知流向，彩哥要小香的大哥螺絲給個交代，並派人要小香將錢吐出來，小香一氣之下，揚言要將所有事情都掀出來，彩哥因此決定先下手為強。警方也研判，小香可能因此惹上殺機。

報導提到，針對彩哥用如此極端方式槍決對方小弟，連行兇的殺手也都未蒙面，明顯是要對螺絲示威，但螺絲同為老江湖，警方擔心恐因此掀起另一波報復反擊。

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