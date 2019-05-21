茶館命案史男身上彈孔累累 中檢動用X光偵防車協助解剖

2019-05-21 22:23

［記者楊政郡／台中報導］台中市沙鹿區茶館槍殺命案，兩歹徒射擊26發子彈，都朝死者射擊，台中地檢署從台北調來全台唯一X光偵防車協助相驗，檢察官初步發現死者全身20幾次彈孔，身中十餘槍，都是同一類子彈，心臟被射中一槍，應是導致大量失血死亡主因，正式原因還要等解剖報告出來，死者父親今也正式提告，希望檢方早日抓到行兇者。

死者史男（30歲）在本月18日上午11時許，應友人邀約到沙鹿這家茶館聚會，突遭兩名歹徒分持長、短槍連開26槍。據目擊者描述，槍手應該是針對史男而來，有兩人遭流彈所傷，而警方事後調查長槍射擊24發、短槍2發，史男身中多槍送醫不治，警方清洗遺體後，死者身上的彈著點集中在下半身及胸腹，頭部未中彈，腹部多槍可能流血過多致命。

下午檢方解剖發現，死者身上又取出數顆彈頭，全身彈孔20幾處，部份子彈貫穿身體，一槍造成兩孔，身中十數槍，檢方透過X光機能協助了解彈道，部分子彈卡在骨頭或臟器內，一併將彈頭取出。

中檢這次動用X光偵防車，通常都是為了槍擊案找體內彈頭而來，而且彈頭經常卡在不顯眼之處，重複多次X光拍攝才發現，粗估史男身上中彈十餘發，相當複雜，除了取出體內彈頭，還要釐清可能的彈道，釐清致死原因。

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