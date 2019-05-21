氣女友不陪過生日 男大生將偷拍性愛影片PO網

2019-05-21 18:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀某大學幼兒教育學系的林姓大學生，與女友小芳發生性關係時，拿手機偷拍性愛過程，小芳發現後要求刪除，卻沒想到林男雖刪除錄影，卻又把檔案從「垃圾桶」回收，2017年7月，因小芳不願陪林男到屏東老家過生日，林男竟把性愛錄影畫面傳到網路，再傳簡訊詢問小芳「喜歡吧？」，法院審理時，林男辯稱拍攝獲得小芳同意，畫面中小芳沒有露臉，是因「她害羞而不好意思露臉」，法院不採信辯詞，依妨害秘密罪判刑10月，可易科罰金。

判決書指出，林男案發時是某大學幼兒教育學系的四年級大學生，他在2016年與23歲的女子小芳（化名）交往，2017年初，林男用手機拍攝性愛過程，手機自動打開閃光燈補光，被小芳發現，要求刪除錄影檔案，林男假裝刪除，卻又偷偷從「垃圾桶」回收檔案。

同年7月間，雙方感情不睦，小芳不願陪林男過生日，林男一氣之下，將兩段性愛錄影檔案，張貼到網路的論壇中，還把錄影擷圖，用LINE告訴小芳「還好當初沒聽妳的話，有這些當紀念，喜歡吧？」。

台中地院審理時，林男坦承散布性愛錄影，但他否認偷拍，宣稱小芳當時同意，一審法官認為，畫面顯示，拍攝角度是從小芳的背後位置拍攝，拍到小芳背部、臀部與隱私處，並未拍到小芳臉部，顯示林男是偷拍，拍攝時小芳不知情，認定林男觸犯妨害秘密罪的竊錄身體隱私部位罪，判處徒刑5月，以及散布竊錄身體隱私部位內容罪，判處徒刑6月，皆可易科罰金，合併執行10月，可易科罰金。

林男上訴二審，仍堅稱小芳同意他拍攝，既非偷拍，就不觸犯上述兩項法律，至於只拍到背部、臀部與隱私處等部位，沒有拍到小芳臉部之因，他辯稱「她害羞而不好意思露臉」，台中高分院不採信，維持10月徒刑，偷拍部分確定，散布性愛錄影部分可再上訴。

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