更審大逆轉！跑票市議員蔡秋蘭改判勝訴 仍保有民進黨員資格

2019-05-21 13:19

〔記者楊國文／台北報導〕台南市議員蔡秋蘭，2014年底在台南市議長選舉時，未依民進黨議會黨團的決議亮票，民進黨中評會認定違紀，裁決開除黨籍，蔡秋蘭不服，提起確認黨籍資格存在之訴；一、二審都認定，民進黨中評會獲全國黨代表大會授權，符合人團法的民主原則，有權議決會員除名事項，裁決程序亦未違反黨章，判蔡秋蘭敗訴，高等法院更一審認為中評會決議開除黨籍，而非其全國黨員代表大會做成的決議，因此無效，今改判蔡秋蘭勝訴，仍保有黨員資格。可上訴。

高院更一審審理認為，憲法第 14 條規定人民有結社的自由，包括積極加入社團，以及消極不退出社團的自由，因此結社團體會員的加入或退出方式，亦在結社自由保障的之範圍；而人團法第 142條、第 27 條但書第 2 款，是就人民團體會員（會員代表）除名的要件及決議方法有所規定，民法第 50 條就開除社員事項，也明文規定應「經總會或相當於總會的機關決議」及具有正當理由等要件。

因此，人民團體（包括政黨法人）對會員（會員代表）所做的除名處分，因有完全剝奪人民的結社自由，必須嚴格要求遵守法律所規定的要件。因此，人團法第 14 條、第 27 條但書第 2 款關於人民團體會員（會員代表）除名的要件及決議方法規定為效力規定，且適用於政黨法人，若政黨法人違反相關規定的法律行為，應屬無效。

此外，依人團法第 14 條、第 27 條但書第 2 款、民法第 50 條等規定，在有正當理由而須開除社員，應經總會決議的目的，係考量政黨黨員消極結社自由的保障，應優於政黨自治自主的權利，故關於政黨將其黨員除名的程序，應經黨員大會或黨員代表大會實際決議，不得授權其他單位以間接方式行使。

因此，中評會做成決議將蔡秋蘭開除黨籍，而不是由民進黨的全國黨員代表大會做成或予以追認，違反上開強制規定，應屬無效。蔡秋蘭仍保有黨員資格，她請求確認其對於民進黨的黨員資格存在，為有理由。

2014年12月25日台南市議會議長選舉，選前民進黨議會黨團做成一致性投票、亮票決議。結果占議會多數的民進黨竟落敗，由國民黨的李全教當選議長，黨團移送蔡秋蘭等疑似跑票議員，中評會同月31日南下開會，並於26日即已通知蔡到場說明，蔡開當天雖到場但中途離席，中評會隨後決議開除蔡等3人黨籍。

蔡秋蘭主張，選罷法與刑法都規定不得亮票，黨團的亮票決議違反法律，應屬無效，中評會卻以她未亮票為由開除她黨籍，影響她行使黨權；且中評會缺乏民意基礎，過程不符程序正義，決議應不生效力。

民進黨指稱，中評會11位委員是經由全國黨員代表大會選舉選出，具會員大會的民意基礎，符合人民團體法規定的民主原則；黨章也明定中評會職司黨員違紀獎懲事項，授權合法。

民進黨又指，中評會有通知蔡到中評會議說明答辯，且會議時曾反覆查看29位黨籍議員的錄影畫面，發現蔡秋蘭不但違反黨團決議，正式投票時的行為也與模擬投票時「差很大」，足認蔡秋蘭確實違紀；且民意代表選舉議長時配合亮票，為法律未規定的事項，不構成犯罪。

台北地院、高等法院審理後都認定，中評會具民意基礎，符合民主原則與人團法規定，職掌黨員獎懲、除名也有獲合法授權，裁決程序未違反黨章、裁決條例；至於制裁處分是否有理，原則上應尊重政黨自律，由政黨內部判斷，司法不宜進行實質的價值判斷。法官因此認定，裁決符合程序、中評會組成未違法，判蔡秋蘭敗訴。全案上訴後經最高法院撤銷發回更一審審理。

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