撞球夫妻轉行詐騙下場慘 夫被押、妻腦瘤住院判4年半

2019-05-21 12:17

〔記者錢利忠／台北報導〕前花式撞球好手余依珊，因撞球生涯不順，夥同丈夫孫凱倫改行從事剝皮酒店詐騙集團，找來中國籍女子隨機「扣客」給被害人談情說愛，等被害人上鉤後再以各種理由借錢詐騙，2年多來獲利超過數千萬元；台北地院前年8月判余女4年6月徒刑；孫凱倫及其下線王沛綸則於今年2月落網，台北地檢署今依詐欺罪將2人起訴。

余女在2001年間加入撞壇，當時年僅19歲的她，曾參賽東森女子風雲賽，但出賽成績不佳，從沒獲選國手，後來即轉往撞球場工作，偶爾會在小型會員賽出賽，但未受矚目，直到2016年捲入詐騙案才又登上媒體版面。

檢警調查，余女找來酒店小姐組成叩客集團，配合中國詐騙集團進行分工，由中國機房以亂槍打鳥的方式，鎖定容易落入桃色陷阱的單身或感情不順的熟男，再由叩客出面假意培養感情，甚至獻身勾引被害人上鉤，之後再以「沒錢租房子」、父親生病住院」等各種理由借錢。

余女落網後，前年被依詐欺罪起訴，一審判她4年6月徒刑，其餘9名同案被告各判1年10月至3年10月不等刑期，現由二審審理中。據悉，余女因罹患腦瘤而未被羈押，目前於醫院住院觀察中。至於孫凱倫當時則因涉案罪證不足，未被逮捕，直到他的下線王沛綸落網後，供出受孫凱倫指使，孫這才被捕並遭羈押迄今。

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