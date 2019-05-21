「半植物人」碰到她臀部 樂生療養院員工告性騷

2019-05-21 06:01

〔記者鄭景議、魏瑾筠／綜合報導〕53歲黃姓男子因意外併發重度失智，且有續發性巴金森氏症狀，平時要靠輪椅行走，形同「半植物人」的他，上月10日到桃園的衛福部樂生療養院復健，搭電梯時，黃的右手碰觸到醫院女職員臀部，女子提告性騷擾，稱黃以手「摸她下體」，家屬拜託醫院轉達能否撤告，但被拒絕；家人無奈說，依黃的病情，是不可能對人性騷擾，已與律師研究如何面對官司。

樂生療養院昨表示，病人由自聘照護人員陪同就醫時，對共同搭乘電梯的當事員工發生疑似碰觸不宜之處情況，造成當事人恐懼、不安，故提出告訴，現已進入司法程序。至於女職員目前在國外旅遊，尚無法取得回應。

據了解，黃男4年前擔任視障協會志工時，帶著60名視障朋友單車環島，行經宜蘭時因急性心肌梗塞跌倒，當場失去呼吸、心跳，送到醫院時，腦部缺氧近半小時，救活後醫生發現，黃只剩幾秒鐘的短期記憶，認知力及意識完全不清，診斷後研判因腦部缺氧受損併發重度失智，且有續發性巴金森氏症狀，也呈現半植物人狀態，他之前每週一及週三都由家屬陪同，到樂生復健。

警方受理後，15日前往樂生帶回黃男，黃聽不懂問訊內容也無法回答，直到法扶律師到達，才代為回答製作筆錄。

警方調閱監視器，發現女職員提兩包物品走進電梯，黃將右手微微提起，手背隨即碰觸到對方臀部，看不出有撫摸動作，黃的家人向警方表示，黃雖重度失智，見到人會嘗試打招呼，可能因此將手提起，不可能故意性騷擾。

記者找到住新莊的黃男，訪談時黃無法出聲，只露出呆滯眼神，與黃的家人聊到此事，黃一度露出泫然欲泣，過幾秒又回復呆滯表情。

黃男家人說，事發後到醫院政風室，表明是誤會一場，拜託對方能否撤告，當時政風室主任、人事室主任及黃的復健師，異口同聲說「一切走法律程序」、「看要不要和解」，醫院理當最了解病人的狀況，卻毫無同理心，放任病人遭抹黑，難道是在欺負弱勢族群嗎？目前黃的家屬已經與律師洽談，等待法院傳喚。

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