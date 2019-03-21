打錯檔！退休教授爆衝倒退嚕 撞單車男「騎上」4機車

2019-03-21 17:17

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北藝術大學退休的84歲旅德指揮家簡寬泓教授，今天中午近1點開車外出，誤把車子前進D檔打成倒車R檔，緊踩油門，車子咻地一下在雙向4線的道蛇形一圈，衝撞後方停車格4部機車，還撞到牽著腳踏車經過的趙姓男子，造成趙男左腳擦傷送醫。簡教授肇事後嚇壞了，久久無法言語；事發過程仍待警方釐清。

北投警方說，今天中午12點57分，簡教授開著剛買3個月的新車外出用餐，疑似打錯檔，原本應直行中央北路四段往大度路方向的車子，突然急速倒退嚕，嚇得他來不及反應，沒踩剎車，反倒是緊踩著油門不斷向後頭衝去。

路口監視器顯示，簡教授的車以倒車形式，突然從路旁駛上外側車道，還越過中間雙黃線到對向2個車道，畫了一個很大的橢圓形後，直衝「騎上」路旁機車停車格內的4部機車，撞上修車廠的門柱後才停下，肇事的簡教授由路人協助下車，查看遭他擦撞、倒地男子的傷勢，所幸趙姓男子僅左腳挫傷，送淡水馬偕救治，無生命危險。

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