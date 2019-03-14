命大！遭拖板車倒車連續輾壓2次 男子僅幸運骨折

邱姓司機被拖板車後輪連續輾壓2次，導致骨盆碎裂，畫面驚悚。（翻攝自臉書連結車 大客車 大貨車 拉拉隊 運輸業）

2019-03-14 12:54

〔記者湯世名／彰化報導〕真是命大！雲林縣麥寮鄉台塑六輕園區昨天發生邱姓司機被拖板車撞倒的驚悚意外，邱男轉院到彰化基督教醫院急救，所幸僅骨盆破裂，對於幸運逃過死劫，邱男今天現身說法表示，當時他「才轉個頭，就被拖板車撞倒壓過！」醫院表示，邱男被拖板車兩個大輪胎連續輾過，幸運撿回一命，真是命大。

69歲的邱姓司機今天坐在彰基醫院急診室病床上受訪表示，昨天早上9點多，他駕駛1輛拖板車到台塑麥寮六輕廠卸貨，下車後還數度回頭查看自己車上載運的貨物狀況，並未注意到前方同事所駕駛的另1輛拖板車正在倒車，沒想到才剛回頭，就被倒車的拖板車尾撞個正著。

從影片中可見，邱男在被拖板車撞倒後，曾試圖挪動身子，但仍被拖板車後輪連續輾壓兩次，邱男慘叫中趕緊挪動雙腳到安全區域，頭戴的工程帽也滾落數公尺遠，倒地不起，拖板車駕駛仍不知撞到人，經附近工人告知才發現肇事，趕緊將邱男送醫急救，由於傷勢嚴重，下午再轉往彰化市基督教醫院急救。

彰基副院長周志中指出，邱男送到彰基時呈現休克，血壓不穩，檢查發現骨盆腔被壓碎，左右兩邊的恥骨都斷裂，左小腿、右手臂也擦傷，急救後生命跡象穩定，但由於骨盆腔遭重度壓迫大量出血，仍需進一步觀察，不排除手術開刀進行骨折部分的固定。

邱姓司機被拖板車後輪連續輾壓2次，導致骨盆碎裂，畫面驚悚。（翻攝自臉書連結車 大客車 大貨車 拉拉隊 運輸業）

邱姓司機被拖板車後輪連續輾壓2次，導致骨盆碎裂，彰基副院長周志中前往探視。（記者湯世名翻攝）

邱姓司機被拖板車後輪連續輾壓2次，導致骨盆碎裂，腳趾也受傷。（記者湯世名翻攝）

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