三寶錯過交流道玩命倒車 國道警將開罰

2019-02-20 22:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕阮姓男子19日上午PO文，透露他在福爾摩沙高速公路中和交流道前，遇到1輛黑色轎車疑錯過交流道，在外側車道倒車，導致車流紛紛閃避，阮民認為太荒謬，將違規全程PO在公開臉書社團，引來網友抨擊三寶中的大寶不要命；國道第六大隊根據車號，查出王姓車主涉案，將對車主違規暫停、倒車行為開罰。

國道警察第六大隊表示，阮姓男子19日上午8時56分PO文，披露一輛黑色轎車在福高中和交流道違規倒車，影響車流，警方檢視影片研判，車輛違規地點位於福高南下中和交流道處，國道六隊沒接獲報案或檢舉，因影片沒有時間以及相關紀錄，不符合舉發要件，19日下午4時主動聯繫PO文者補足相關資料。

警方掌握時間後，透過中和交流道科技執法設備，發現監錄違規影像完整，違規車已違反道路交通管理處罰條例第43條1項4款：非遇突發狀況，在行駛途中任意於車道中暫停，可處新台幣6000至24000元罰鍰，及道路交通管理處罰條例第43條第4項，吊扣該汽車牌照3個月，另依道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款：違規倒車行駛，處新台幣3000至6000元。

國道六隊樹林分隊長林富貴呼籲，駕駛人行車妥適規劃路線，錯過交流道應至下個交流道做迴轉，切勿於匝道或主線上有暫停、逆向、倒車或強行插隊下交流道的行為，除危及本身安全也會造成其他用路人的危害，甚至造成交通事故。而民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏阻一些駕駛惡意的違規行為。

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