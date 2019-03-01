一家人賞花倒車撞死妻子 肇事丈夫懊悔痛哭

2019-03-01 19:40

〔記者邱俊福／台北報導〕北市政大貓空風景區傳出一起夫不慎倒車撞死妻子的重大交通意外事故，33歲曾姓男子今天下午駕車載著老婆、小孩與母親、岳母一家人前往北市文山區老泉里杏花林賞櫻花、杏花時，老婆下車指揮路邊停車，卻不慎踩油門倒車撞倒老婆，導致當場失去生命跡象，送醫不治，讓曾男當場痛哭，懊悔不已。

警方調查，今天下午3時23分許，老泉街45巷往貓空方向，據報有女子傷患，經派救護車前往，發現傷者疑遭丈夫倒車不慎撞上，當場倒地，且已無生命跡象，立即送醫搶救，仍回天乏術。

案經轄區北市警文山一分局已派員現場勘查，初步了解，當時曾男要將車子停放在該有點陡坡的路邊，後方已經有輛轎車停放，先要求家人下車，老婆則站在後方停放車輛的左側指揮，結果曾男調整位置停放時，要將倒車R檔打到D檔，不慎在尚未打到D檔時，就踩下油門暴衝。

結果，汽車先擦撞後方車左前車頭，隨後撞倒老婆，最後撞上對向路邊護欄才停下。老婆被撞當場傷重，失去生命跡象，消防救護單位獲報將傷者緊急送往萬芳醫院搶救，仍回天乏術。

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