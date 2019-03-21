離譜！績優警是大麻工廠金主 還收賄替毒販查個資

2019-03-21 11:41

〔記者黃捷／台北報導〕台北市中正二分局警員林昱伯多次參與偵辦毒品案，竟利用緝毒機會認識毒販，竟與對方合作種植大麻，還收賄協助查詢戶籍資料等個資，提供住址給毒販前往討債，台北地檢署今偵結，依毒品、貪污等罪起訴林員。

刑事局南部打擊犯罪中心去年底破獲新竹一處大麻工廠，逮捕涉嫌種大麻的林煒智，檢警向上追查，發現林煒智的金主是毒販周漢祥，周更咬出林員是他的合夥人，林員犯行才曝光。

檢警去年12月12日再發動搜索約談林員到案，林員起初供詞避重就輕，辯稱種植大麻參與程度不深，但隨著檢察官掌握林員與毒販的通話內容，林員自知難逃法網，只好全盤供出。

檢警調查，林員不僅與周男合夥種大麻，還自行販賣過大麻2次總共23克，不法獲利22800元，林員還曾向一名毒販收賄1萬3000餘元，私下查詢戶役政系統，將他人個資提供給毒販方便討債，另違反個資法。

由於林員認罪且已繳回犯罪所得，檢察官今將他起訴，建請法官減刑後量處適當之刑，另除了主要種植者林煒智、金主周漢祥外，一名寄住在林煒智家中的林姓友人，因也有幫忙照顧大麻植株，3人均遭依毒品罪起訴。

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