台南7連霸議員洪玉鳳遭聲押 疑詐領助理費逾百萬

2019-03-21 10:41

〔記者王捷／台南報導〕在台南自稱「溫柔ㄟ恰查某」的國民黨市議員洪玉鳳與她的丈夫，被控以假人頭方式盜領助理費，檢調昨兵分18路搜索，查扣電腦、帳冊，傳喚15人到案說明，檢察官訊後認為洪玉鳳與丈夫涉嫌貪汙治罪條例第5條、偽造文書等，有逃亡、串證之虞，今天向法院聲請羈押，人頭助理則獲50萬元交保，其餘請回。

洪玉鳳目前連任7屆市議員，在台南任民代超過20年，但檢調指追查合併後的3屆市議員任期，僅得知不法獲利約數百萬元，而這20年來洪一共涉貪了多少錢？又貪了多少年？目前檢方還在調查，全案檢方將以貪汙治罪條例偵辦，未來若判刑確定，依據選罷法第26條，洪玉鳳恐怕無望連任。

20日一早南部地區機動工作站的幹員湧入洪玉鳳的服務處搜索，在政界掀起討論，檢、調兵分18路到市議會、洪家，並扣回電腦、帳冊傳喚相關15人到案，檢方認為洪玉鳳與丈夫涉嫌貪汙治罪條例第五條、偽造文書等，有逃亡、串證疑慮，因此向法院聲請羈押，而替洪詐取助理費的頭人頭助理則是50萬元交保。

依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」的第六條規定，市議員最多可以請8位公費助理，每個月補助24萬元，其中每位助理的月薪不可以超過8萬。這筆助理費是實報實銷，且直接匯入助理的戶頭，洪玉鳳必須能實質掌握人頭助理的帳戶，才可以盜領助理費，至於洪玉鳳的人頭助理領多少錢？其他助理又領多少錢？檢方沒透露。

另外，除了貪助理費外，洪玉鳳4年前就遭到檢舉，與丈夫10年來以議會為家，水電費由全民買單。洪玉鳳認為當時認為，只是使用議會規定的休息室不是把整個家都搬進議會，住在議會期間「問政效率更高」。

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