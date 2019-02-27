李慶華詐助理費532萬 立院聲請假扣押遭駁確定

2019-02-27 20:29

〔記者楊國文／台北報導〕前立委李慶華，被控在立委任內以人頭詐領助理補助款532萬元，支付前妻贍養費等用途，被檢方起訴，一審時因未到案遭通緝。立法院認為李涉不當得利，提告要求他返還532萬元，並聲請假扣押財產，假扣押部份，遭台北高等行政法院裁定駁回，立法院不服提起抗告，最高行政法院認為，本案雙方公法上給付原因並未消滅，不構成公法上「不當得利」，今駁回抗告確定。

檢方起訴指出，李慶華自立委任內的2007年1月起至2016年止，指示其國會辦公室主任、助理等人提供人頭帳戶，按月向立法院申報公費助理的補助款項，用來支付前妻贍養費、個人旅費等私人用途上，總共詐領532萬394元。李遭檢方以貪污罪起訴後，因法官傳拘不到，去年12月發布通緝李。

立法院為免日後無法強制執行討回532萬394元，向北高行提告請求返還公法上不當得利，正審理中，此外，立法院也向北高行聲請假扣押李的財產，不過，北高行審理後，裁定駁回。立法院不服，提起抗告。

最高行政法院審理認為，李慶華取得立院所撥付補助費的公法上原因，是基於核給行政處分的效力而來，縱使立院後來發覺有不符法定要件的情況，但在先前核給行政處分尚未經撤銷而仍有效的情形下，公法上給付原因就還沒有消滅，尚不足以構成公法上不當得利的法律關係，因此認定立院聲請不符合法定要件，今駁回確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/