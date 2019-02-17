洩亡故榮民個資 助中國家屬來台領遺產 桃園榮家輔導員撤職

2019-02-17 12:56

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園榮譽國民之家袁姓輔導員，把亡故榮民個資外洩給專辦榮民遺產繼承的仲介業者，協助失聯的中國家屬來台領遺產，藉以賺取逾20萬元賄款，被依貪污罪起訴，案件仍在審理中；袁男雖承認犯行與收錢，但強調之間並無對價關係，不過，公懲會認他確實違反公務員保密義務，判撤職並停任公職2年；另，他還曾侵占榮民善款，卻因超過追訴期而獲免訴。

判決指出，袁男於1994年擔任桃園榮家輔導員，負責綜辦單身亡故榮民不動產處理及巡勘亡故榮民善後處理至報退撫會除名、財產總歸戶、有眷善後協處及榮民重要財物代管作業等業務，明知「國軍退除役官兵資料管理作業規定」退除役官兵基本資料屬應秘密資料，使用人員負有保密義務，卻仍提供給專營榮民遺產繼承業者（為在台單身已故榮民找尋大陸地區親屬領遺產以賺取代理費用）。

袁男於2011年到2018年間，用自己的帳號進入退除役官兵資料庫系統，查詢已故88位榮民身分資料，以通訊軟體、傳真等方式，長期洩漏予魏姓、范姓、陳姓等三名業者，幫助他們到中國找尋亡故榮民家屬來台灣領遺產，藉以賺取27萬2790元賄款。

桃園地檢署在另案偵辦袁男侵占榮民善款時，意外得知上情，便另外分案處理，依洩密罪及貪污罪起訴；袁男不否認提供業者資料，但強調是「協助大陸孤苦無依榮民眷屬爭取遺產，讓家庭生活能夠豐盛」，至於收取業者金錢，則是業者好心送錢助他治療癌症。

公懲會認為，袁男確實向業者收錢並透漏亡故榮民個資，嚴重斲傷政府與公務人員形象及聲譽，為維護公務紀律，自有懲戒必要，因而判他撤職。

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