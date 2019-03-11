虛報人頭詐領助理費 芳苑鄉長洪和炉緩起訴

2019-03-11 15:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉長洪和炉於擔任縣議員期間聘請多名助理，每月助理費高達14萬元，幾乎入不敷出，他指示楊姓妻子以虛報人頭方式詐領助理費，不法行徑遭人舉報，檢方偵查多時近日偵結，認為兩人違反公務員登載不實罪，予以緩起訴1年，各向公庫支付200萬與40萬元。

緩起訴處分書指出，洪和炉（62歲）於2006年3月至2014年12月擔任彰化縣議員，首任期間就找來沈、林、洪、楊等5名助理，洪和炉與楊妻（51歲）兩人為了降低原本自費聘用助理的負擔，於2007年至2008年連續兩年期間，以幫忙報稅為由，跟不知情的楊妻妹妹取得身分證件，向彰化縣議會提出公費助理臨聘名義，每月薪資4萬元均匯入洪和炉郵局帳戶，再由楊妻提領支付助理群。

2013年5月至12月，洪連任議員期間繼續如法炮製，找來不知情的馬姓友人，提供郵局帳冊與身分證件，向縣議會申請公費助理補助費，每月薪資4萬元。

兩人到案後坦承犯行，檢方審酌，洪每月助理費13、14萬，遠高於公費補助8萬元助理費，洪實際花費金額遠超過溢領助理費，且尚無查證洪、楊兩人有助理費挪用情形，依此予以緩起訴處分。

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