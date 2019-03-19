車內友人彈飛遭後車輾斃 男超速釀禍判賠147萬

2019-03-19 19:05

［記者鄭淑婷／桃園報導］23歲林姓男子2017年1月17日凌晨4點多，開車搭載詹姓友人外出，在國道二號以破百車速違規行駛，經過東向16.3公里處時，高速追撞前方車輛，林男下車處理時未設置警示標誌，後方兩輛車發現時已閃避不及，接連撞上林男橫在車道的車輛，仍坐在副駕駛座的詹男遭拋出車外，慘遭另兩輛車先後輾過死亡，林男因這起過失被判處8月徒刑確定，詹男父母另提出民事求償，桃園地院判決林男須賠償兩人共147萬8007元。

判決指出，林男當時車速達到130到140公里，先撞上前方另名林姓男子車輛後，車子就打橫停在內側車道，林男下車處理時沒有開啟警示燈或擺放故障標誌，導致後方鄭姓小客車、張姓小貨車駕駛閃避不及撞上，仍坐在副駕駛座的詹男彈飛出車外，倒臥在外側車道，遭到後方接連駛來的鄭姓、金姓男子車輛輾過，送醫急救後因創傷性休克於當天早上6點多宣告不治。

刑事部分林男已被依過失致人於死罪判處8月徒刑確定，詹男父母另提出民事求償，扣除保險已支付的金額，桃園地院判決林男須賠償詹男父母147萬餘元。

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