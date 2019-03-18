小車禍已允諾賠償 男卻被通緝還羈押4天

2019-03-18 23:22

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市吳姓男子因車禍涉及過失傷害案件，由桃園地院審理中，並與對方調解賠償50萬元，今年1月3日他因工作未到庭，委由律師出庭並請假，卻在2月14日被發布通緝，到案後還被羈押看守所4天，吳男質疑，他的案子非重罪且也沒有無故不到庭，全案在付清賠償金後就可撤告，完全不符羈押要件，法官似有違法羈押之實。

對此，桃園地院表示，全案仍在審理中且屬個別案件，當事人若對通緝、羈押等理由有所疑慮，可具狀向承辦股別法官提出。

吳男說，他涉及的只是一般車禍案件，並與對方調解賠償50萬元，保險公司負責12萬、他自付38萬元，今年1月3日他因工作關係未到庭，委由律師請假並具狀懇請法院，能將庭期延後到2月中旬後，也讓他能有多一點的時間籌措賠償金，豈料，2月14日他卻被法院發布通緝，2月16日經派出所通知到案後，被移送法院歸案時，值日法官裁定他羈押4天，還不准他通知律師、家人。

吳男說，他沒有無故不到庭，也與對方協調賠償，在付清賠償金後就可撤告，不解為何法官對他發布通緝，到案後還被裁准羈押，根本不符無故不到庭、涉犯重罪或有逃亡之虞等羈押理由，他已委由律師向司法院提出陳情。

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