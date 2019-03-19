開「毒品雜貨店」還不夠 販毒集團竟用Ubereats外送毒品

2019-03-19 16:22

〔記者曾健銘／新北報導〕Ubereats餐飲外送服務正夯，未料竟遭不法的販毒集團利用，利用Uber來外送毒品！新北市三重警分局日前執行毒品溯源專案時接獲Uber司機舉報，有人利用Uber託運疑似毒品的不明物品，警方立即著手偵辦，歷經多日追查，17日晚間循線上門逮人，當場逮捕販毒的34歲余男、28歲林男、27歲陳男等人，並查扣毒品梅片、咖啡包等多樣毒品，罪證確鑿。

警方調查，余、林、陳3人為賺取暴利選擇販毒，不僅在三重三和路的住處面交販毒，為了躲避警方追查，還利用不知情的Uber司機以及Ubereats餐飲外送服務運毒，暗中販毒將近1年之久，但賊星該敗，三重分局上月中接獲1名司機舉報，指稱載運到可疑物品，經警方檢視後發現該包裹竟藏有混合毒品惡魔咖啡包，立即成立專案小組追查。

三重分局表示，專案小組連日蒐證，本月17日見時機成熟，大批警力前往余男位於三重三和路的租屋處逮人，當場逮捕余男等3人，並在屋內查扣毒品梅錠462.82公克、毒品梅片毛重300公克，小惡魔毒品咖啡包9050公克，以及各式分裝袋，以及現金新臺幣12萬餘元，宛如間「毒品雜貨店」，警方初估毒品市值約80萬元，訊後依毒品罪嫌將3人移送法辦。

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