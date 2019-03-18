高市酒駕警被記過調職 單位主管連坐被拔官同仁叫屈

2019-03-18 19:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市湖內警分局警備隊巡佐張啓峰日前在屏東拒絕酒測，1年兩度酒駕，市警局今宣布調職，改調三民二分局仍任巡佐職；主管警備隊長李幟成受連坐波及，改調小港分局警務員，同仁紛紛叫屈，因張男住屏東又多次酒駕，相關單位坦言難以列管督核他。

高雄市警局今天發布連座後的警備隊長人事案，楠梓分局警備隊長呂建發調湖內警備隊長、湖內分局行政組警務員黃立凡調陞楠梓警備隊長，湖內分局警備隊長李幟成調小港分局警務員，湖內分局巡佐張啟峰調三民二分局巡佐。

湖內分局除依違反「警察人員駕車安全考核實施要點」，對酒駕巡佐張啓峰記兩支小過，調離現職，並列為汰除對象，直屬主管也連帶記一支申誡處分，也被連坐拉下主管職務。

張啓峰原服務於仁武分局，去年9月13日酒駕在屏東被攔檢，酒測值達0.67毫克，依公共危險罪移送，不料，今年3月9日深夜十點多，家住屏東的張員輪休在家飲酒後，騎車外出吃消夜，被屏東警分局員警攔檢，張員因全身酒味被要求酒測，因拒測遭依法扣車並開單告發，事後查知張男服務於高市湖內分局，新人事案明天報到。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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