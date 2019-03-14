湖內警備隊巡佐1年2度酒駕拒測 記2小過調離現職

2019-03-14 16:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市湖內警分局警備隊張姓巡佐一年內二度酒駕，並拒絕攔檢員警實施酒測，湖內分局今天施出鐵腕，依違反「警察人員駕車安全考核實施要點」，對張員記2支小過，並調離現職，直屬主管也連帶記1支申誡處分。

湖內警分局督察組長溫基興表示，本月9日深夜10點多，家住屏東的張員（46歲）輪休在家飲酒後，騎車外出吃宵夜，半路遭屏東警分局員警攔檢，由於張員全身酒味，攔檢員警要求實施酒測，但張員拒測，屏東警方因此依法扣車並開單告發，事後才查知張男服務於高雄警界，於是依上級規定通報高雄市警局行政懲處。

他說，張員原服務於仁武分局，去年9月13日因酒駕也在屏東遭到警方攔檢，結果酒測值達0.67，被依公共危險罪移送，並於9月21日調往湖內警分局警備隊任職，這半年來警局幹部對他實施懇談輔導，並安排心理諮商，每天上班並施予勤前酒測，但酒測值均為零，對於張員知法犯法、自毀前程的作為，警局深表痛心。

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