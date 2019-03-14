撞死清大博士生又襲警 胡家瑞被聲押料關到直接發監

2019-03-14 16:40

〔記者黃捷／台北報導〕27歲男子胡家瑞2016年開車撞死清華大學博士生林仲桓，上月才判刑18年定讞，原預計下月9日入監，但他昨又在家附近鬧事，拿空氣槍攻擊警方，涉犯妨害公務被逮，台北地檢署複訊後向法院聲請羈押。

警方調查，胡男昨天中午在家吵著要買價值約700萬的BMW M5跑車，與父親發生爭執，胡父不堪其擾報警，員警到場處理時，一開始還柔性勸導，但胡男竟跑進廚房拿出空氣槍，作勢拉滑套上膛，當場遭警方壓制在地，依妨害公務逮補。

胡男被逮時還不斷詢問「我女朋友咧」，移送地檢署時更對著記者表示「警察打人」，檢方複訊後向法院聲請羈押，若法院裁准，胡男恐怕將失去最後的自由時光，直接關到入監執行當天。

案發前一天胡男的30歲林姓女友也出事，疑因吸毒過量，暈倒在民族路火鍋店前，警方獲報趕往現場，發現她口鼻上有白粉，隨即檢視她的包包，果然起獲二級毒品安非他命58.4克、K他命7.9克及K菸2支。林女被逮後承認吸毒，已遭依毒品罪送辦。

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