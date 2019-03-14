酒駕撞爛20歲生日禮豪車 富少躲起來 女警拉出送辦

2019-03-14

〔記者湯世名／彰化報導〕20歲施姓男子12日深夜酒後開著父母送他的生日禮物、市價186萬元的Lexus IS300轎車返家，快到家時與一輛迴轉的轎車碰撞，2車都嚴重毀損，所幸兩名駕駛都未受傷，施男撞車後沒留在現場，疑似躲到附近賣場的停車場，施男被女警拉出後站在路旁猛灌水，施男酒測值仍高達0.66毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，這起事故發生在前晚11時許，施男駕駛白色Lexus IS300沿彰化市金馬路往南行經建國北路口時，撞上對向由林男駕駛違規迴轉的轎車，Lexus車頭嚴重毀損，安全氣囊爆開，林男的轎車車門也被撞凹，兩人都未受傷。

酒測值高達0.66

警方據報趕抵現場，一開始並未看到施男，反而是現場熱心民眾向女警提供「線索」，女警循線到附近一家汽車精品百貨後方停車場空地發現施男，從空地把施男拉出，施男站路旁猛灌水。

警方對施男進行酒測，酒測值高達0.66毫克，雙方家屬也都到場關切。施男向警方表示當時他綠燈直行，對方違規行駛迴轉，林男酒測值為0，稱不清楚肇事經過，疑似恍神。

施母說，兒子從事裝潢業，當時下班從台中市開車回彰化，距住家僅剩數百公尺，兒子稱當時時速僅約6、70公里，且是直行車，質疑對方違規迴轉釀禍。這輛Lexus IS300是花了186萬元送給兒子的20歲生日禮物，車齡約1年，兒子每月薪水約4、5萬元，還在付每月2萬元車貸。

警方初步調查，施男酒測值超標，脖子挫傷送醫無大礙，林男則是在禁止迴轉路口違規迴轉，不過確實肇事過程與責任還要釐清。施男訊後被依公共危險罪嫌移送法辦，林男違規迴轉行為可處600元以上1800元以下罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

市價186萬元的Lexus IS300名車（上圖右）撞毀。（記者湯世名翻攝） 施男猛灌礦泉水，酒測值仍超標，被依公共危險罪嫌送辦。 （記者湯世名翻攝）

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