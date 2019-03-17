砂石車開進菜市場惹怨 南投亂象又一樁

2019-03-17 09:21

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市南陽路、華陽路延伸聯繫國道3號南投交流道工程，完工啟用以來，雖改善市區上下班塞車問題，但卻也不時可見砂石車往來南陽菜市場一帶的突兀情景，有沒有違規？更令民眾關注，並希望警方能加強巡邏及稽查工作，還給居民應有的居家品質及安全。

南投市南陽路、華陽路、育樂路、信義街、民族路及中興路等交接路段，除了菜市場以外，還有康壽、平和2所國小，自從國道3號南投交流道延伸至市區的道路完工啟用後，便經常可見砂石車在菜市場進進出出的唐突情形，部分網友還酸言酸語表示，難道科技進步了，連買菜也不用菜籃裝菜，而是改用砂石車幫忙載運？

尤其，夜深人靜時，砂石車也經常呼嘯而過，不但擾人清夢，衍生的噪音、揚塵及交通安全問題，更引發民眾怨聲載道，不容警方等閒視之。

南投縣警察局交通隊說，南陽路等上述相關道路，早在3年前道安會報，警方、公路、縣府及公所等相關單位討論後，便公告實施「限時禁行」方案，即每天夜間10時以後至隔日上午8時，以及每天下午4時至6時期間，全部禁止砂石車行駛，違者，將依交通道路管理處罰條例處900元至1800元罰款，除呼籲砂石車駕駛遵守以外，也歡迎民眾踴躍提出檢舉，共為交通秩序及安全維護盡分心力。

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