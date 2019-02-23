竹縣寶山砂石車接連翻覆釀禍 警強力取締重罰

2019-02-23 23:28

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣寶山鄉三峰路在去年底和今年初接連發生砂石車翻車事故，引發地方關注砂石車違規行駛造成道路損壞也影響行車安全的問題，新竹縣政府警察局竹東分局近期在當地強力取締非法砂石車，3天舉發20多件違規案，有業者嚴重違規超載被一口氣重罰15萬元。

警方表示，三峰路是砂石車專用車輛行駛路線之一，但平日下午4點到隔天早上9點及例假日禁行，而且行駛車輛總重43公噸以下始可通行，近日規劃取締砂石車違規超載專案勤務，取締重點有超載、違反禁行路線、未使用專用車斗、所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭、闖紅燈、無照駕駛、爭道行駛等違規項目進行取締。

「這些砂石車開得很快很危險，那兩次翻車嚇壞不少人，警察早該取締了！」最近不少民眾路過寶山鄉三峰路，看見砂石車大排長龍等著過磅受檢，紛紛豎起拇指大讚警方強力執法展現公權力，守護用路人安全。

警方表示，攔查砂石車勤務執行3天統計，舉發20幾件違規案，更有違規砂石車業者因為超載將近30公噸，被開了單張15萬元金額的罰單，未來執法不間斷，請砂石車駕駛人應遵守法令規定不要超載，超載愈多罰得愈重，並請注意路況、減速慢行，以維護自身和其他鄉親的交通安全。

新竹縣政府表示，交通部確已核定三峰路（寶山鄉鄉道竹43線）的拓寬工程經費5億2865萬元，以改善新竹科學園區和福爾摩沙高速公路寶山交流道之間的聯絡道，其中工程經費3億6165萬元、徵收拆遷費1億6700萬元。

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