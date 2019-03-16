Uber又槓上小黃 雙方都揚言4月上街抗爭

2019-03-16 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕汽車共享APP公司優步（Uber）與台灣傳統計程車產業之間的爭執仍不斷。與優步合作的租賃車公司呼籲交通部取消時租規定等計畫，否則不排除於4月清明連假前上街抗議；台灣計程車產業發展聯盟則怒批優步公司「小三嗆正宮」，若優步就地合法，也不排除在4月中再度上街抗爭。

綜合媒體報導，交通部日前宣布，擬將現行定型化契約「租賃採時租、日租」之規定納入《汽車運輸業管理規則》，引起優步及租賃車業不滿，昨（15）日提出修法意見要求交通部新增「丁種租賃車業」，取消至少租賃1個小時的條款，否則不排除上街抗議。對此，台灣計程車產業發展聯盟怒批這是「Uber就地合法條款」，根本就是「小三嗆正宮」，表明強烈反對意見。

交通部日前預告修訂「Uber條款」，限制與資訊平台合作之租賃車業，計費期間必須「大於1個小時」及「不得巡迴攬客」等規定，引起租賃車業強烈反彈。中華民國小客車租賃公會全聯會昨（15）日向交通部提案，要求新增「丁種小客車租賃業」，可透過APP租賃小客車及代駕駛人，計費方式與租賃車作出區別，依實際租用時間為準。

計程車產業發展聯盟則對此表達強烈不滿，指控公路總局在一日內將優步所提之意見上遞交通部，違反程序正義。認為優步為規避客運業法規所訂「駕駛安全查核」、「營業車輛管制」、「運輸業管理責任」等公共利益，剝削駕駛、破壞分業營運原則，只為將財團公司利益極大化。

租賃車全聯會表示，若交通部未在1週內給予善意回應，將在4月清明連假前展開抗爭；計程車產發聯盟也表示，若政府執意「就地合法」，也不排除在4月中再次上街抗議。

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