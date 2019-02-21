修正Uber條款！租賃車不得排班巡迴 起租時數1小時

2019-02-21 17:59

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber透過與租賃業合作提供運送服務後，一直被計程車抗議侵犯小黃市場，同樣營運模式卻不用受票價規範、總量管制。交通部為了全面納管將提供運輸服務的小客車租賃業，並與計程車分業管理，今天（21日）預告修正「汽車運輸業管理規則」103條之1，明確規定不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃，以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數等5項規範。

為落實汽車運輸業分業管理，交通部綜整各方意見，今天預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」，明確將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」納入規範，規定租賃車不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；需造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核；平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數，但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施；車輛應黏貼專用標識。

交通部說，政府有責任維護業者間的公平競爭，提供計程車服務的業者，均應接受相同的規範；租賃車業者則應於法定範圍內提供服務。但為兼顧城鄉差異，租賃業提供的租車服務雖規定以1小時為起租時數，但部分地區若有特殊需求，則賦予直轄市及縣市政府因地制宜的彈性。

這次預告修正相關規範，交通部說，是參採各國經驗，台灣目前與世界上許多先進國家，同樣面臨有業者透過新通訊技術，提供新型態的乘車服務。包含Uber在內的「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務」業者，雖提供新型態的乘車服務，近年來頗受部分消費者青睞，但在全球多數國家都面臨政府監管、不公平競爭等爭議，而遭到限制營業。

另外，目前已有「多元化計程車方案」，鬆綁網路叫車計程車外觀及費率，業者得因應新通訊科技，開拓多元、客製、精緻等運輸服務；根據統計，目前已有8縣市、36家業者、逾1800輛多元化計程車營運。除了這次預告訂定管理租賃業的法規，交通部近日提出「計程車服務提升輔導方案」，提供計程車駕駛人進階訓練等協助，促進服務革新，以符合消費者對更便利、更優質乘車服務之期待，例如預約、即時叫車、線上付款、行徑路線預報、品質管控、車種選擇更多元化等。

針對與Uber合作的業者，交通部說，為了維護消費者安全及權益，所有提供運輸服務的業者，均應接受政府監管，也應善盡義務，履行必要的公共責任，以避免形成安全上的漏洞。這次法規修正實施後，Uber等業者仍可與小客車租賃業合作，提供1小時以上，以時或以日計費的附駕駛載客服務，或可轉移到「多元化計程車」方案，依現有牌照納管，並在現有計程車總量下調度，避免造成運輸乘車市場的供需失衡。

交通部說，計程車業與Uber兩者間因管制的模糊，導致不公平競爭，近年來遲未改善。在乘客至上、提升乘車品質、維護運輸安全的前提下，政府將分業管理、全面納管，釐清各自的發展方向，盼創造乘客、計程車、租賃車多贏。該法規修正預告期2個月，各業界若有意見均可再提出，另外，交通部也將分區舉行座談，廣納各界意見，參考納入法規修正。

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