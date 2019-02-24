總統︰補助小黃汰舊換新

2019-02-24

邀計程車業者茶敘

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨在總統府與計程車相關業者代表茶敘，並指示行政部門三大方向解決業者經營問題，包括補助計程車汰舊換新、加強輔導多元化計程車、「推動小黃公車」計畫，補助計程車業者投入社會服務。

蔡總統關心計程車司機與相關交通運輸權益及發展，昨偕同行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍，邀請相關業者代表到總統府茶敘。總統會請行政團隊全力協助，務必最短時間內解決業者經營問題，提升相關產業競爭力。

交部規劃補助15萬到35萬

總統府發言人張惇涵轉述，總統表示，在擔任總統之前，也時常搭計程車，面對面與運將聊聊甘苦。計程車做為大眾運輸的重要一環，提升計程車產業的服務品質與加強競爭力亦是現階段的政策重點，最重要的目標是為了讓乘客能夠享有安全可靠、便利舒適的乘坐體驗。

張惇涵表示，除妥善建立維護乘車市場公平競爭的機制外，政府更將推動「計程車服務提升輔導方案」，總統並指示三大方向：第一，「補助計程車汰舊換新」，交通部規劃補助措施為燃油車十五萬元、油電混合車廿五萬元、電動車卅五萬元，總統請行政團隊就相關規定訂定補助要點，務必儘速發布。

加強輔導多元化計程車

第二，「加強輔導多元化計程車」，加強輔導司機由租賃業至計程車業的轉軌機制，包含業者所反映的轉貸利率問題、輔導取得執業登記證等。

推動小黃公車投入社服

第三，「推動小黃公車」計畫，補助計程車業者投入偏鄉服務，整合諸如長照服務、長者看病、孕婦就診、愛心服務等社會服務，提升計程車業者做為大眾運輸產業一環的社會責任。

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