惡劣！偷7旬視障阿公彩券 渣男常客跪求原諒

2019-03-16 16:23

〔記者王俊忠／台南報導〕有視力障礙的76歲黃姓老翁與妻子兩人相依為命、在夜市擺攤賣彩券維生。3月14日晚間7點左右，28歲王姓男子到黃翁攤位買500元的彩券，偷偷抽走10張，老翁發現後痛心猛搥自己、大罵小偷劣行。有知情者覺得難過，把經過PO上臉書，網友紛紛譴責彩券賊沒良心，並且熱心地到夜市向黃姓老翁夫妻買彩券，展現愛心！

台南市五分局警方獲知，主動找到彩券翁夫妻詢問案發經過，掌握男性彩券賊特徵，今天（16日）近午通知王姓竊嫌到案說明，王男自知偷彩券行徑曝光、坦承犯行，也很後悔，當場向黃翁夫妻跪地請求原諒，雙方在派出所達成和解，警方訊後依竊盜罪嫌，將王男函送台南地檢署偵辦。

據了解，黃翁夫妻每逢週四、週日在台南市北區花園夜市擺攤賣彩券，3月14日晚間7點左右，有個年輕男子到攤位向黃翁買500元的彩券，男客拿起整疊500元的彩券，走到攤位後方挑選完，才把整本彩券放回架上，隨後離去。男子是黃翁的常客，對他把彩券拿到後方挑選，黃翁不以為意，直到後來清點時才發現，500元彩券竟短少10張！

阿公好難過得搥打自己，一直怪阿嬤沒有檢查，黃翁攤位旁的網友看了直呼，「看到都忍不住眼眶泛淚了」，網友在臉書PO文揭發此事，希望大家想買彩券可向阿公捧場。彩券賊惡劣行徑引來網友們一陣撻伐，市警五分局得知後主動調查，在夜市找到賣彩券的黃翁，詳細詢問得知行竊男年約20-30歲、身高約170公分，短髮染金色、脖子上有刺青，經常在各夜市出沒。

警方據此特徵線索到北區各處夜市攤商查訪，查出28歲的王姓男子涉有重嫌，今天上午11點左右，警方通知王男到案說明，王男自知偷彩券行徑曝光、坦承犯行，對自己所做所為感到很後悔，當場向黃翁夫妻跪地請求原諒。警方也上網向網友說，會在黃翁於夜市擺攤時加強防範竊盜行為。

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