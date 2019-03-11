運來擋不住！她一天之內中了30張彩券

2019-03-11 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕運氣來了誰都擋不住！美國維吉尼亞州里奇蒙（Richmond）居民布朗（Deborah Brown），近來某天一直看見4個數字「1-0-3-1」，因此她便買了30張同號碼的Pick 4彩券（類似台彩4星彩玩法），結果正彩開出真的是1031，讓她爽拿30注正彩獎金。

據《NBC》報導，布朗最初是在維州切斯特菲爾德郡（Chesterfield County）的加油站買了20張彩券，但又一直看到1031的數字，所以稍晚她又跑去同個加油站再買10張，最後數字與順序分毫不差，爽中正彩。

Pick 4彩券售價1美元（約新台幣30.9 元），正彩為5000美元（約新台幣15.4萬元），由於布朗連中30注，因此最後可拿走15萬美元（約新台幣463.4萬元）。

維吉尼亞州彩券公司（Virginia Lottery）透露，Pick 4中正彩的機率約為萬分之一。布朗領獎時笑稱，她心臟病快要發作了，自己還沒有想好這筆獎金要如何運用，但可能會拿來翻新住處。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/