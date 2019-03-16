未查獲聚眾鬥毆 警意外嗅出酒店內傳毒味

2019-03-16 16:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市警局中山分局今日上午8時許，接獲報案指稱有民眾打架」，但大批警力據報到場處理卻未發現有情況，警方四處搜索時，卻在樓梯間聞到濃厚K味，循著K煙味，反意外破獲4樓的酒店內疑似暗藏毒品，查獲24名男女。

中山分局中二派出所是今日上午接獲報案指說有打架糾紛，抵達林森北路409號時卻未發現，但卻在樓梯間聞到濃厚K味，警方確認味道來自位在大樓4樓的酒店，趁店內員工出來查看時，一推而上衝進酒店內查緝。

警方在店內的7間包廂內，查獲共有13男11女在內，桌上有毒品咖啡包、毒品殘渣袋以及K盤、K卡等施用工具，立即將40歲廖姓男子在內等人帶回偵訊。

現場也查獲1名23歲陳女遭發布毒品通緝，也將針對在場所有人進行驗尿，目前全案朝毒品危害防制條例偵辦。警方將向上溯源，追查毒品來源。

另酒店業者也涉嫌觸犯毒品危害防制條例「發現疑似施用或持有毒品之人，通報警察機關處理」，違反可處10萬至100萬元罰鍰，情節重大可勒令停業6月至1年6月，或勒令歇業，警方後續也會依規定對店家做出懲處。

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