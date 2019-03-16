高市2警吸毒案 網友轟韓國瑜忙輔選拚政治

2019-03-16 09:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局執安居掃毒行動，竟查到自家人，還一次掃到2名警員吸毒，全案被本報揭露，因市長韓國瑜近來不在高雄，忙輔選、拚政治，甚至被認為心在總統大位，粉絲專頁「只是堵藍」貼文批韓「高雄沒有市長的時候，不僅毒品進得來，就連警察都在吸」，網友也酸「貨（毒）進來、人孔鏘，高雄發大財」。

高雄檢警接獲落網的藥頭告密，指曾把毒品賣給警察和公務人員，警方安居專案大規模緝毒，竟一舉查獲2名警員吸毒，包括林園警分局吳姓員警、鼓山分局王姓員警，2警稱壓力大吸毒並請辭，警紀敗壞崩解，市警局同意2人辭職停損，並依法將2人函送法辦，關鍵證人藥頭聲押獲准。

2警吸毒案被本報揭露，引起網友熱議，「只是堵藍」粉頁也貼文質疑市長韓國瑜只在拚政治、忙輔選，因新北市長侯友宜曾說「治安是市長的責任」，但連高雄市警察都是藥腳，引發網友討論指高雄市變高譚市，並質疑國民黨議員為何要刪毒防局預算。

網友紛紛留言「我知道高雄市為什麼發大財，因為和墨西哥一樣毒品買賣氾濫」、「反正都要刪預算了」、「黃賭毒全進來啦，高譚市發大財」、「當你要開我紅單時，我可以吸毒解壓嗎」，「連人民保母都⋯，希望只是個案」。

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