高雄男搶38萬躲摩鐵找正妹 毒趴慶功前就落網

2019-03-16 09:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕23歲劉姓男子昨天在郵局前，搶奪38萬元後，償還賭債並購買毒品，準備電召正妹友人到汽車旅館開毒趴，但正妹還沒到場，劉嫌已落網。

15日中午，李姓婦女在高雄市仁武區八德郵局提領38萬現金，放進側背包，準備再放入機車座墊置物箱時，被騎機車的劉男搶走，從八德南路右轉澄觀路逃逸。

警方獲報，過濾路口監視器畫面，發現劉男棄置機車、更換衣物，轉搭計程車逃逸，專案小組研判他可能藏匿在前鎮區汽車旅館，展開全面清查。

警方確認劉男躲在某家摩鐵後，於晚間約9點20分攻堅，起出剩餘贓款8萬7400元、毒品咖啡包30包（毛重237公克）、愷他命2包（17.06公克）。

劉男坦承沉迷賭博及毒品，挺而走險犯案，贓款償還賭債及購買毒品，並準備電召正妹友人開毒趴，尚未享樂就落網，警方依搶奪及毒品危害防制條例將他移送法辦。

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