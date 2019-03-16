男子深夜領鉅款被警盯 搜出毒品咖啡包

2019-03-16 11:33

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市翁姓男子15日深夜10點多在桃園區一處便利商店的銀行自動櫃員機提領10萬元現金，警方憂心他遭詐，主動關心，卻發現翁男妻子的背包內，有16包總重187公克的毒品咖啡包，懷疑他們販毒，已依毒品危害防制條例將他們送辦。

桃園警分局同安派出所警員林暐、劉昀菘到便利商店巡邏時，發現翁男（30歲）正拿了一疊千元鈔票，拜託店員用點鈔機幫他確認數目。

警方憂心翁男可能受騙，也懷疑他或許是詐騙集團車手，就細細詢問，翁男解釋，他是跟朋友賭博輸了錢，才會到便利商店的自動櫃員機領錢，要交給朋友還賭債。

原來在便利商店外等待的翁妻，看見翁男被警方盤查，也進入便利商店內關心，警方說，翁男提供提款單據等資料證明無誤後，準備離開，但翁妻打開背包要將錢收好時，卻讓背包內的16包毒品咖啡包露了餡。

警方依毒品危害防制條例將兩人送辦，翁男否認販毒，他供稱，毒品咖啡包是他剛向不明男子購買來的，打算全部供自己飲用。

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