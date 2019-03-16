封城掃蕩 桃警查獲槍枝、毒品送辦190人

2019-03-16 12:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園警方15日「封城掃蕩」，起出3把改造手槍、各級毒品共2.32公斤，將違法的190人送辦，其中彭姓男子組職販毒集團，被起出K他命與大麻等毒品，警方說，彭男要求集團成員一律穿縫有暗袋的平口褲當內褲，貼身藏放毒品，以逃避警方查緝。

桃園市政府警察局與各分局共動員551警力，持搜索票12張、拘票34張，前往111處酒店、KTV、舞廳、旅館、幫派成員經常聚集出入處等地臨檢，並設置52處路檢點，共查獲190人違法，起出3把改造手槍、2.52公斤毒品。

其中刑事警察大隊偵四隊在桃園區查獲彭男組織「茶莊」販毒集團，起出23.2公克K他命、1.8公克大麻、販毒所得6000元，警方說，彭男訂製縫了暗袋的平口褲，交由成員當內褲穿，成員執行毒品交易工作時，會在身上的口袋內放1公克的K他命，其餘要交易的毒品，就貼身藏放在暗袋，規避持有超過20公克三級毒品的刑責，非常狡猾。

楊梅區陳姓女子等5人用拍賣「中古名車」作為詐騙手段，被警方依詐欺罪嫌送辦，警方說，他們在網路上以市價約5成的低價兜售二手名車，等民眾上鉤，他們就假扮會計師、代書、保險員等，進行假交易，等民眾匯款進入他們提供的人頭帳戶後，他們就將錢提領一空，然後失聯，估計他們用此手法賺入上百萬元的黑心錢。

另外，日前因持有槍彈、毒品而落網的胡姓男子，警方持續追查，再從他的租屋處起出另1把改造手槍，罪加一條。

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