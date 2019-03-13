假問路突襲摸胸 色狼判刑6月

2019-03-13 14:21

〔記者王定傳／新北報導〕47歲男子邱黃博於前年3月間，在新北市板橋區2度以假問路襲胸方式，性騷擾2名少女，他否認犯行，新北地院不採信，依成年人故意對少年犯強制觸摸2罪，判他6個月刑，可上訴。

檢警調查，前年3月30日下午4時許，邱黃博在板橋某國中附近天橋下，見到2名身著學校運動服的少女併行，見有機可趁，上前假借問路，突然伸手觸碰其中一名少女胸部，隨即快步離去。

當日下午5時許，他又在附近再度犯案，以問路方式搭訕2名併行、身著學校運動服的少女，趁其中一名少女轉頭之際襲胸，再快步離去。

少女們報案後，警方循線揪出他涉案，邱黃博在警詢時坦言當時有遇到這些少女，偵訊時改稱，不曉得有沒有遇到她們，就莫名其妙被告，對方應提出有觸碰胸部的證據。

除少女們指證、指認嫌疑人記錄表等證據外，其中一名被害者的朋友在案發時，曾拍下嫌疑人照片，加上監視器錄影顯示他在現場，與少女們指證情結吻合，法官綜合上述證據判定有罪。

法官認為，邱黃博自2007年起至2017年間已有多次犯妨害風化、違反性騷擾防治法等罪前科，仍不知悔改，再對本案2名少女犯案，犯後仍飾詞卸責未見悔意，判刑6月，可上訴。

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