檢察總長：金門鄉親高度聚集縣市 加強查賄、反賄選宣導

2019-03-12 23:32

〔記者吳正庭／金門報導〕法務部最高檢察署檢察總長江惠民今天到金門地檢署督導選舉查察工作指出，偵辦案件應嚴守程序正義、落實偵查不公開及確實過濾情資來源，並針對離島地區之特殊性，應加強與台灣各地檢署合作，就金門鄉親高度聚集之縣市加強查察賄選與反賄選宣導工作。

第9屆立委金門縣選區補選投票進入倒數，檢察總長江惠民繼新北市、台南市之後，今天上午由金門高分檢檢察長林邦樑、金門地檢署檢察長洪家原陪同，在金門地檢署召開「選舉查察分區座談會」，聽取地檢署、福建省調查處、金門縣警察局、金門縣政府政風處的工作報告。

江惠民聽完此次選舉有關選情分析、查賄作為及反賄選執行成效工作報告，鼓勵各司法單位持續推動反賄選宣導。

江惠民針對離島地區的特殊性，特別指示金門地檢署應加強與台灣各地檢署合作，對台灣地區金門鄉親高度聚集的縣市，加強查察賄選與反賄選宣導工作，讓這次選舉能在公平、公開、公正的情況下圓滿達成。

林邦樑說，辦理選舉查察工作，應依照轄區特性，審慎、縝密的執行查察工作計畫，建立連繫管道，善用科技辦案。本著「公正」、「嚴密」、「迅速」3大準則，展現優質的查賄作為。

洪家原指出，此次立委選舉雖是補選性質，任期僅有10個多月，仍有高達6位候選人參選，各候選人競選文宣全面散發，不僅隨處可見競選旗幟與廣告看板，網路上各候選人的擁護者也你來我往，互不相讓，煙硝味十足，顯見各候選人均有藉此重整盤勢，搶占先機，直指明年大選的高度企圖心，因此，司法單位不能掉以輕心，應上緊發條，全面防堵任何會破壞選舉公平性的違法情事發生。

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