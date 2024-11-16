疑癲癇發作 男載家人出遊自撞護爛

陳姓男子疑癲癇發作開車自撞護欄，幸無人傷亡。（民眾提供）

2024/11/16 15:03

〔記者王捷／台南報導〕今天中午陳姓父親載一家人出遊，疑似癲癇發作自撞護欄，所幸車上妻小未有大礙，但是否有癲癇，只有駕駛主動說，警方無權調查病史，警方呼籲政府重視。

今年中台南市也發生過一起疑駕駛癲癇發作不幸發生車禍的事故，當時引起各單位重視，事發後，交通部與衛福部曾討論如何確保癲癇患者駕駛安全，交通部提議透過衛福部共享就醫資料，必要時通知繳回駕照，但衛福部顧慮個資保護拒絕。

請繼續往下閱讀...

警方指出，目前癲癇患者申請駕照需符合特定4項特定條件，分別是最近2年內無任何發作紀錄，第二是提供由神經內科、神經外科或兒科專科醫師出具的診斷證明書；第三是駕照有效期為2年，駕駛人需在到期前後1個月內提交上述證明辦理換照。最後一點，若持照期間發生癲癇發作，駕駛人應主動向監理機關繳回駕照，確保行車安全與公共利益。

但是，駕駛人是否因癲癇導致車禍，或是否有病史，因為涉個人隱私，如果肇事駕駛隱瞞，警方也無法主動調查，只能藉由訪談筆錄與其他證據來證明，以現況來說，個人隱私與公眾利益沒有取得平衡的情況下，癲癇患者如果在駕車時發作，如同不定時炸彈。

例如陳男的案例，他今天中午載一家人出門，結果疑似癲癇發作自撞護欄，所幸車上就讀小學的大兒子、小女兒與妻子都沒事，目前陳男意識模糊，還無法製作筆錄，警方將對陳妻做訪談筆錄，詢問陳男是否有癲癇病史，如果有病史要繳回駕照。

警方呼籲，只要有癲癇就不能考駕照，如果遇上類似情況，隱瞞癲癇病情，後續若被查出，可能涉及偽造文書罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法