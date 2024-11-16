基隆嶼磯釣7釣客落海 市府：出發時海況符合出港標準

基隆嶼磯釣7名釣客落海，有6人被救起。（記者盧賢秀翻攝）

2024/11/16 15:39

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆嶼磯釣活動上午發生意外，7名釣客遭大浪襲擊落海，有6人被救起，1人被救起時已無意識，另外有8名釣客一度受困礁石，空勤總隊出動救直升機馳援。基市府產業發展處副處長蔡馥嚀表示，今天上午海況符合出港標準，但上午9點多海況風向變化太快，一個大浪打上岸，多名釣客就不幸落海。

據指出，基隆籍「峰屏號」等3艘娛樂漁船今（16）天上午5點載45名釣客登基隆嶼磯釣，7名釣客被突來大浪打落海，其中落海6名釣客隨即被友船救起，送醫處置；但有1名釣客漂到風浪較大的地方，船隻和人員無法靠近，空勤總隊直升機趕往救援，吊掛起來已無意識。

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蔡馥嚀表示，早上5點漁船出港時，氣象預報風浪在7級以下是符合出海標準，但上午9點多風向與海況急轉，雖氣象預報尚未顯示，但船家已警覺不對，陸續整頓準備收礁，但突然一個大浪打來，陸續有7個人落海。

基隆市政府強調，磯釣活動雖是東北角盛行的休閒漁業，卻也伴隨一定風險。市府於2017年制定《島礁磯釣自治條例》及2項配套子法，提供釣友合法、安全的釣場環境，並強調參與磯釣活動應穿著救生衣與釘鞋，並由船家協助辦理釣客保險。在這次事件中，市府第一時間掌握情況，並與海巡及消防局合作，進行後續救援與事故調查

空勤總隊出動直升機救援受困釣客。（記者林嘉東翻攝）

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