金門「選舉歌王」又開唱 手語老師同步翻譯沒在怕

2019-03-06 17:09

〔記者吳正庭／金門報導〕第9屆立法委員金門縣選舉區缺額補選公辦電視政見發表會今天登場，6名候選人全部到場，爭取金門第1席女立委的兩名女性候選人「先發」，其中，洪麗萍延續以往好手氣再抽中「籤王」1號；而每到選舉不免高歌一曲的「選舉歌王」洪志恒也照例哼上幾句，沖淡不少劍拔弩張的氣氛。

金門縣選委會辦理電視政見發表會，透過第4台同步直播，許多「電視機前的觀眾朋友」早守在電視機旁，想要完整一睹各候選人丰采；更好奇舉選常客洪志恒，繼2年前參選立委開唱《萍聚》、《花心》，去年選縣長唱《心經》，今年立委補選號次抽籤連唱《但願人長久》、《何日君再來》，這場是否「發表新歌」？

洪志恒上台抽籤先唱《一翦梅》，政見發表高分貝連珠砲轟聲，還在氣呼呼的喝水，忽然說要輕鬆一下，「要獻給全天下偉大的女人」，唱了一首《女人花》，最後再以拿手招牌歌曲《心經》收尾。有觀眾見到洪志恒把講台當KTV，好氣又好笑。

對於洪志恒天南地北地暢談，負責翻譯的手語老師李振輝也忙得不可開交，還好過去和洪志恒已有「交手」經驗，從事手語翻譯30年的李振輝坦言，洪志恒不按牌理出牌，在翻譯上會有些難度，靠經驗儘量讓手勢跟上。他也說，其實洪志恒的歌聲還不錯！

6名候選人中，2名女性候選人洪麗萍、陳玉珍分別抽中1號、2號發言，她們侃侃而談，展現金門女性的知性美。其餘4名男性候選人或慷慨激昂、或柔性、或理性訴求政見。縣選委會說，公辦電視政見發表會自7日起至15日止，每天下午1點至3點在名城有線電視台33頻道重播。

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