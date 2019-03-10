海山警拚安居聯防「擴大臨檢」 逮竊盜通緝犯

2019-03-10 23:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市海山警分局防制街頭暴力，淨化社會治安，規劃執行區域聯防「擴大臨檢」，有效防制街頭鬥毆等治安毒瘤，今晚結合保安大隊、刑警大隊、警犬隊等上百警力，到中山路一段i網棧等特種場所掃蕩臨檢，當場在網咖中查獲1名穿著保全制服的蘇姓竊盜通緝犯，同時也規勸、抄登深夜在外遊蕩的少年資料，並在轄內治安等特定場所、重要路口實施臨盤查，展現警方執法決心。

海山警分局等單位今晚10時起在轄區特種及易滋事場所，展開擴檢，同步宣導特定場所業者加強自主安全管理，向業者宣達如果不配合，或仍發生治安事件場所，將列為治安要點，以重點、密集臨檢強化業者提升自我安全管理能力，另對治安要點場違反相關法規，也將主動函請市政府相關單位查報，有效防處發生治安事件。

海山警方針對街頭暴力滋事分子，除全面將姓名、年籍、相片及交通工具建檔列管分析外，包括曾經參與的暴力分子、共犯，有無幫派背景，也運用「海量資料」加強交叉分析、比對，強化暴力滋事分子相關性之聯結；如查知確有具有集團性、常習性及脅迫性或暴力性之相關要件者即以組織犯罪究辦，以有效遏止街頭暴力案件發生。

海山分局長王順益說，今晚的臨檢勤務統合保大霹靂小組、警犬隊及分局所屬偵查隊、警備隊及各派出所等優勢警力上人，在臨檢場所及路檢點展現嚴密執法力道與強度，藉此壓制各項犯罪行為的氣燄，目的是讓市民居住更為安全、更有保障，全力為民眾打造安居樂業的生活環境努力。

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