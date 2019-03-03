高市夜店大臨檢！高市60警力深夜一次出動

2019-03-03 06:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕警政署鑑於台中、新北市頻傳街頭鬥毆事件，高雄市警局為防制鬥毆暴力事件，今天凌晨0時規劃大規模臨檢掃蕩勤務，結合刑大幹員、保大特警，由新興分局長戴台捷任現場指揮官，突擊轄區易生滋事的聲色場所，直到凌晨3點收隊。

高市警方動員60名優勢警力，由副局長陳書田主持勤敎，他要求每位警察到場維護治安，不能抱持觀望態度，要積極主動展現公權力，期勉新興分局員警能做為高雄市警局各單位的標竿；分局長戴台捷也指示帶隊官警要強勢作為、依法嚴辦。

警方10車60人今晨突擊查緝轄區酒店、俱樂部、舞廳、KTV共4家業者，查察臨檢易發生滋擾場所，業者、顧客都相當配合，不少陪酒、陪舞的小姐，動作俐落拿出證件配合臨檢，警方檢查不放過任何細微，除實質查緝外，更宣誓強勢執法決心，全力拼治安以營造治安平穩的城市。

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