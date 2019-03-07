避風頭？打群架惹警天天臨檢 台中最火辣夜店「暫停營業」

2019-03-07 17:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕以火辣、充滿性暗示而聞名的中市知名夜店X-CUBE，去年曾因女舞者抓男客雙手揉雙乳，過度煽情鹹濕，被台中地檢署提起公然猥褻罪公訴，上月26日又發生鬥毆事件，更誇張的是，X-CUBE保安人員（俗稱圍事）還加入戰局，砸車毆打滋事酒客，惹來台中市警局四分局每天臨檢，還在夜店旁取締酒駕，X-CUBE今天（7日）下午突然公布「暫停營業」，理由則是設備損害進行維護，不過，外人猜測說，暫停營業主因應為「避風頭」，「鋒頭上，不要白目」！

X-CUBE夜店的暫停營業公告，全文為：「致偉大的派對子民們，由於內部重要設備嚴重毀損，已無法負荷日常營運客量，X-CUBE從即日起暫停營業並進行設備維護，重新開業時間將會在粉絲專頁第一時間公佈，造成大家的不便，真的很抱歉」。對此，台中市警局強調，沒有要求業者暫停營業，其暫停營業原因，警方不清楚，警方只要求這家夜店做好自主管理，不得再有鬥毆鬧事等危害治安亂象，並未要求停止營業。

以火辣狂放聞名的X-CUBE，經常用鹹濕曖昧手法，主辦各種主題派對攬客，例如「角色扮演系列─白衣天使呼呼派對」、「解放你全身最硬的地方」，去年因「當眾揉奶」事件，遭台中地檢署提起公然猥褻罪公訴，但仍不改煽情作風，上月26日清晨更發生鬥毆事件，陳姓男子消費時，聽到兩人批評他的大哥，陳男認為這兩人是X-CUBE員工，帶了3名小弟滋事，先與酒客起口角，又與圍事（保全人員）打成一團，圍事還砸毀陳男陣營的3輛車，共有9人受傷，警方馳抵時，雙方還打得難分難捨，直到快打部隊到場才鎮住場面。

更扯的是，警方於鬥毆當天深夜就臨檢X-CUBE，仍見夜店「歌舞升平」，請來有「暗黑周杰倫」之稱的日本AV男優「東尼大木」開趴。警方從鬥毆當天深夜開始，除了週日、週一夜店沒有營業，台中市四分局每天臨檢，並於夜店周圍路段設崗取締酒駕，也就是俗稱的「站崗」。本月5日深夜至6日清晨，X-CUBE聘請「超犯規4D近距離互動，全台最強美尻舞團」，舉辦「鼻血直流的週二派對」，卻見警察來臨檢，夜店幹部與圍事人員瞬間「臭臉」，也讓「鼻血直流的週二派對」變成「臭臉趴」！

四分局長林逢泉於臨檢時，對X-CUBE代表朗讀「宣導單」，警告這家夜店，營業場所不能有販毒、槍擊、鬥毆、圍事、尋仇打架鬧事或破壞汽車，如果X-CUBE夜店發現上述行為，應立即通知警方，如果業者無法自主管理，又沒通報，再發生槍擊、鬥毆等治安事件，警方將把X-CUBE列為重點，密集臨檢，並於周邊取締酒駕，直到改善為止。

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