警全台掃蕩街頭暴力 警政署長親臨擴檢慰勤

2019-03-09 23:26

〔記者王宣晴／新北報導〕全台街頭暴力案件頻傳，各地警察局長親臨擴檢、威力掃蕩，警政署長陳家欽今晚也到新北市警察局新莊分局參加擴大臨檢勤教，他表示，遏止街頭暴力事件，除了警方強力執法，時常發生鬥毆事件的店家業者也應該善盡社會責任，共同維護治安。

新北市警局新莊分局今晚規劃實施擴大臨檢，針對轄區的首部曲KTV、金財源KTV進行盤查，也在重要路段實施路檢，警政署長陳家欽到場聽取簡報，還帶來夜點慰勞執勤員警，同時針對新莊分局日前破獲聚眾鬥毆案件頒發鼓勵金。

陳家欽表示，警方臨檢勤務是例行性的，不論是事前預防性的，或是事中快打部隊到達現場處置，及事後的法辦，警政署有訂定一套常態性的防範機制，只要夜店、酒店、KTV等常發生案件的場所，警方都會實施預防性的臨檢。

然而，警方針對街頭暴力的預防、處理做得非常徹底，但目前的法律在制裁面較為薄弱，因此警政署也對此向行政院蘇院長報告，法律的制裁力道要更強，如此才能夠更有效遏止街頭暴力，蘇院長也非常支持。因此，在上個星期的治安會報，刑事警察局已經進行草案研擬，內政部本週也將法案送到行政院，很快就會完成修法，警方將擁有更強力的執法工具。

陳家欽也說，這些夜店、酒店業者，對於預防街頭暴力案件是有社會責任的，蘇院長有提到，不准店家販賣毒品給消費者，不能在店內有開槍、打殺等鬥毆行為，若業者沒有達到防範的社會責任義務，政府將拿出決心，尤其是警察機關，也要實施強制的執法手段，然後配合地方政府及第三造警政，進行懲罰性措施，這樣才有辦法要求業者善盡社會責任。

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