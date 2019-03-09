全國警察深夜大臨檢 北投分局長帶隊抓到女通緝犯

2019-03-09 10:24

［記者陳恩惠／台北報導］鑑於近日多起街頭暴力事件，及酒後駕車致人死傷等社會案件發生，全國各地警察持續進行威力掃蕩！昨天晚間，台北市警北投分局長吳進宗親自帶隊，進行擴大臨檢勤務，一共動員57名警力，針對轄內特殊場所，逐一清查客人的身分證件，也在周遭道路加強路檢，盤查可疑車輛，對於防治街頭暴力與酒後駕車，除了避免任何非法情事的發生，也顯示警方強勢執法的決心。

分局長昨晚間先在分局勤教後，11時40分率隊抵達位於北市裕民六路的「好樂迪KTV」，針對營業場所業者實施約制、宣導，確實防止毒品、槍擊及鬥毆等情事發生，現場並發送宣導海報，要求業者善盡社會責任，主動提供代叫計程車或代駕服務，並於遇有鬥毆滋事等前兆時，迅速通知警方到場處理，以期機先防處，防止事態擴大。

北投分局各派出所、警備隊針對包廂內的客人實施臨檢過程中，意外發現與家人一同歡唱的45歲張姓女子，竟是台北地檢署上個月11日發布的詐欺通緝犯，當場讓親友們驚呼「怎麼會這樣？」「不可能吧？」；目前待業中的張女回想之後，想起之前和他人有債務糾紛，沒想到對方竟然提告，訊後移送北檢歸案。

北投分局宣示說，未來面對類似街頭暴力事件，將持續採取強勢執法的作為，絕不容許挑釁公權力的行為，以保護民眾安全。對於易發生鬥毆滋事場所，採取重點式、密集式之臨檢，結合交通稽查、取締酒駕等勤務，加強執法強度，展現警方打撃不法之決心。

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