防特種店鬥毆 草屯警方今夜率投縣之先臨檢

2019-03-07 23:12

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕行政院長蘇貞昌下指示，特種店門口鬥毆撤換警局長，南投縣草屯警分局今晚即率先在轄區內的特種店臨檢，分局長潘金葉並親自出馬，向特種店的業者或幹部宣導，不得有鬥毆、販毒情事發生，並要業者或幹部在宣導單簽名，業者均反應「我們一定配合」！

台中、高雄陸續發生街頭鬥毆事件，行政院長蘇貞昌怒了，昨日在治安會報中下嚴厲指示，各種特種店不能賣毒、門口不能有任何鬥毆事件，若發生就換掉地方警察局長。此令一出，讓各縣市警局大為緊張，南投縣警局今日上午召開會議，草屯警分局今晚即動起來，在草屯鎮內多家特種行業進行臨檢和宣導。

該臨檢和宣導行動，由草屯警分局長潘金葉帶隊，分局大動員並有霹靂小組支援，員警們臨檢的第1、2家有小姐坐檯的KTV店，因今晚濕冷加上非假日，店內都沒有顧客，連坐檯小姐都沒有現身。而第3家宣導的大型KTV店，今晚也只有個位數包廂有客人，警方請工作人員帶領一一進入包廂臨檢，但未發現有可疑物品。

草屯警分局印製了「防治暴力及酒駕強勢執行宣導單」，宣導包括不得有打架滋事、砸車及破壞建物等行徑；店內製播宣導標語在店內電視螢幕播放；酒客喝酒後代叫車，勸阻其開車，若不聽通報轄區派出所。分局長潘金葉一一告知店內幹部或業者單子內的宣導內容，再請其簽名。

潘金葉向業者強調，該行動並非針對某特定店家，只是希望能一一向店家宣導避免發生的情況，也請店家若發現酒客有口角好像要打起來，就應馬上通報請方趕至處理。

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