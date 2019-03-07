「幫我領賭博贏的錢！」 少年揪同學狂領7、800萬元詐騙款

2019-03-07 19:16

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯警分局查獲少年犯罪案，以詐欺車手最多，佔全縣第一，其中有高中生揪同學一起幫人領「賭博贏的錢」，狂領多日、多處，合計領了7、800萬元，其中1人更日領100多萬元，警方今天在分局校園座談會中，提醒校方人員，學生若突然蹺課，或頻用微信通訊聯絡，就要小心是否有被騙去當詐騙車手。

草屯警分局今天舉辦校園座談會，邀轄區內的草屯鎮、中寮鄉內學校的校長或訓導主任、教官參加，偵查隊簡報去年少年犯罪案件，提醒各校少年被利用當車手提領詐騙款，是去年最多的犯罪類型，該分局有13名少年當車手被逮，是全縣人數最多的。

偵查隊指出，詐騙集團相中少年當車手，主要是因年少無知好騙，車手頭常以「賭博贏了鉅款，請人幫忙領」，並以日薪是提領款的2%計算，吸引想賺錢的少年。

去年曾有兩名青少年，1人是高中中輟生，揪還就學的同學一起去幫忙領款，兩人就是被騙「幫忙領賭贏的錢」，瘋狂地到各便利商店的ATM領錢，兩人合計領了7、800萬元，但車手頭並未如約給提領款的2%當薪水，其中1人1天領了100多萬元，車手頭只給日薪5000元，其他的則被拖欠。

偵查隊提醒校方，若發現有學生突然蹺課，最好旁敲側擊，看該學生是否被利用去當車手，另詐騙集團因機房在中國，聯絡通常使用微信，也可了解該學生是否使用微信，或頻用該軟體聯絡。

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