蘇貞昌：政治的重點不是讓多少人崩潰 而是讓多少人幸福

2019-03-08 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今天下午在臉書表示，「政治的重點不是讓多少人崩潰，而是讓多少人幸福。」並以接受記者聯訪的影音回答農產外銷、治安等相關問題，蘇貞昌呼籲，「團結努力，拋下歧見，才能讓台灣更進步。」

蘇貞昌今天赴立法院備詢，在接受記者聯訪時被問到：「除了農產拿到了5億訂單外，水產也拿到18億訂單，成績不錯，似乎比高雄市政府更有效率？」蘇貞昌回應說，農委會這次成績確實不錯，政府也會持續努力外銷台灣農產品，他強調，地方、中央共同努力，共同為台灣打拚，不必互相漏氣。蘇貞昌也對於高雄市政府的努力，表示支持與肯定。

對於治安問題，蘇貞昌指出，「不能販毒殺人、不能聚眾鬥毆、不能放任酒駕，這三點哪一點不是台灣人民深惡痛絕？」他強調，經營酒店、夜店的老闆們不要跨越這些紅線，不要低估政府的決心。

蘇貞昌表示，人民樂見的政府，是不分藍綠、攜手合力推銷農展的政府；是展現整頓治安決心的政府，他直言，「團結努力，拋下歧見，才能讓台灣更進步。」

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