夫又出軌還拍婚紗炫愛 妻質問反遭嗆「不找她也會找別人」

2019-03-08 16:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕馬姓人夫與鍾姓女子交往拍攝婚紗照，還大喇喇將照片散佈給馬妻同業，馬妻得知後提告控訴，老公10多年就曾與另名女子交往鬧離婚，事後反悔要她再給一次機會，但去年5月又發現老公再度外遇鍾女，並以鍾女懷孕為由提離婚，表示：「我不接近她，妳以為我不會接近別的女人？」馬妻不滿婚姻遭到二度背叛，怒而求償120萬元精神慰撫金，新北地院認定馬男、鍾女是男女朋友，今判兩人須賠償馬妻20萬元，可上訴。

馬妻指控，去年5月，發現老公與鍾女外遇，追問老公，老公承認出軌並讓鍾女懷孕，兩人已拍好婚紗照，他打算離婚，後又反悔不願離婚，但表示不會因此斷絕與鍾女等女性友人的往來；鍾女也坦言：「我很愛他」、「我跟他沒有孩子，這可以保證。」她大受打擊，因此向兩人求償120萬元精神慰撫金。

馬男辯稱，與鍾女只是比較好的朋友關係，並無超越正常友誼關係，兩人確實有與一起拍婚紗照，但只是好玩，沒有特別意義，兩人也沒有發生性行為，確實曾跟妻子提及小孩要出生了、要戶口，但實際上並沒有這件事，並指傳訊向老婆坦承外遇的人並非是他；鍾女則未出庭。

法官勘驗馬妻提出的簡訊內容，面對責問鍾女回覆，「老實說…之前你都說他背叛你的事情，但如今你也知道我的存在，甚至在這邊談話，你也說過，我可能會是他下個背叛的人，但如今換成別的女人，你還是一樣受傷害，即使我不出現，他那樣的行為終究不會停，對嗎？」、「我很愛他」、「我跟他沒有孩子，這可以保證。」、「對，我就是愛他，因為他變了」等語，可見鍾女知道馬男已婚；馬男則回：「我不接近她，你以為我不會接近別的女人？」、「我跟你說我外遇，你會簽字」、「之前就是各玩各的」等語，顯見兩人婚姻關係早已出現裂縫。

法官認為，鍾女被馬妻質疑與老公交往後，戶籍原在桃園的鍾女，去年8月竟將戶籍遷到馬男母親家，且兩人還拍攝婚紗照，足證兩人並非僅止於普通朋友間的互動，而是有相當親暱程度男女情感往來，判馬男、鍾女須賠償馬妻20萬元。

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