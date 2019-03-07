W飯店命案翻版？女喝酒摻「喵喵」喪命 2男改判7年半

2019-03-07 12:17

〔記者楊國文／台北報導〕W飯店女模案翻版？男子蘇凰任被控指示友人陳佑安找妥摻有三級毒品「喵喵」的毒咖啡包等物，前年初過年期間，邀20歲的陳女和黃女等兩網友到宜蘭一家KTV歡唱，席間，不知情的陳女喝下摻有混合型毒品咖啡包的啤酒後，出現意識不清等症狀，送醫不治，高等法院今依藥事法的轉讓偽藥致人於死罪，判蘇男、陳男各7年6月；可上訴。

判決指出，住在宜蘭的男子蘇凰任（23歲），前年1月認識才過完20歲生日的陳姓女子，邀請陳女和友人黃女等人於1月31日凌晨2時到宜蘭羅東一家KTV歡唱作樂，陳男則依蘇男指示帶著毒咖啡包抵達。

4人進到包廂後，蘇男把陳男提供的摻有喵喵等混合型毒咖啡，倒入啤酒內，隨後1人各倒1杯飲用。黃女喝下「加料」的啤酒後即感不適，甚至出現瀕死狀態，經休息後才好轉。陳女則在清晨4時13分許，出現語無倫次、揮舞雙手、過度興奮等情形，甚至抓狂動手打人等異常情形，最後癱倒在沙發上，全身出力、喘氣後昏迷。

蘇男和陳男見陳女出現異狀，立即通知KTV代叫救護車，並報警。當晚，陳女因中毒性休克宣告不治。

法院依鑑定結果，認定蘇男、陳男涉嫌將過量毒品轉讓供陳女施用，致她中毒死亡，宜蘭地院審結，依轉讓偽藥罪判蘇男5月，另依過失致死罪判蘇男1年4月；陳男部份，則依轉讓偽藥罪判4月，過失致死罪則判1年4月。

上訴後，高等法院認定蘇男、陳男轉讓毒品供陳女施用毒品過量死亡，卻於犯後飾詞狡辯，也未和家屬達成和解，改依藥事法的轉讓偽藥致人於死罪，判蘇男、陳男各7年6月。

此案與W飯店郭姓女模命案情節類似，富二代、被稱為「土豪哥」的朱家龍，二審被依轉讓偽禁藥致死罪判10年，目前由高院更一審審理中。

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